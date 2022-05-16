Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama, hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi... Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı gayretiymiş.