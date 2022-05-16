Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme', 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' ve 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, 27 Ocak tarihinde Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyacızıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Eşini kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasından hak almayacağını ve resmi bir şekilde 'reddi miras' yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.
\"REDDİ MİRAS YAPIYORUM\"<br><br>Erken, yaptığı paylaşımında “Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla” ifadesini kullandı.
HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞ<br><br>Ece Erken avukatlarının yaptığı yazılı açıklamayı da sosyal medya hesabından paylaştı. Avukatlarının yaptığı yazılı açıklamada, Ece Erken'in malvarlığı üzerine haciz konulduğu ve şahsi hesaplarına bloke konulduğu belirtildi.
Açıklamanın devamında, \"Müvekkilimizin içinde olmadığı ve bundan sonra da içinde olmak istemediği ve olmayacağı bu kötülüklerin kendisini manen daha fazla yıpratmasına da engel olmak amacıyla Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü şekilde kati surette kayıtsız ve şartsız reddedilmiştir.\" denildi.
Ece Erken eşinin mirasını reddetti
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatından sonra sessizliğini koruyan sunucu Ece Erken, sosyal medya paylaşımıyla eşinin mirasını reddettiğini açıkladı.
Sanıklar Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı
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Ünlü sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle arasında miras meseleleri nedeniyle tartışma yaşandı.
Daha sonrasında Ece Erken reddi miras yaptığını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.<br>
Erken, “Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum.
Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız.
Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla” ifadesini kullandı.<br>
Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.<br>
EŞİNİN SOYADINI SİLDİ<br><br>Ünlü sunucu sosyal medya hesaplarından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.<br>
Bir takipçisi Ece Erken'e 'Eşinizin soyadını neden sildiniz?' diye sordu.
Erken ise 'Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için.
Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum' yanıtını verdi.
İşte kullanıcısının sorusuna verdiği yanıt...
\"ÇEVRESİNDE TEK ADAM YOKTU AMA O ADAMDI!\"<br><br><br>Sunucu, ardından sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yer aldığı eski videosunu ve fotoğraflarını paylaştı.
Erken, gönderilerine, \"Çok özledim Şafak'ım... Eminim yukarıdan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsın sen. Keşke bir anda gelsen... Şafak'ım adamdı. Çevresinde tek adam yoktu. O adamdı! Hayatım boyunca kalbimde olacaksın.\" notunu düştü.<br><br>
\"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK\"<br><br>Ece Erken, aldığı 'miras' kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Erken, \"Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum.\" demişti.
Ünlü sunucu, sözlerini, \"Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla...\" şeklinde noktalamıştı.
\"OĞLUM İÇİN KANADIMI ÇIRPMAYA DEVAM EDECEĞİM\"<br><br><br>Öte yandan ünlü isim, 3 gün önce 44. yaşına girmişti. Erken, doğum gününü 2015 yılında boşandığı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile kutlamıştı.
Eymen ile birlikte pasta kesen ünlü isim, verdiği pozları şu sözlerle paylaşmıştı:<br><br>
Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama, hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi... Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı gayretiymiş.
Ece Erken'den akrabalarına rest dolu hamle: Reddi miras yaptığını duyurmuştu
Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından reddi miras yapması çok konuşulmuştu. Ece Erken'den şaşırtan bir hamle daha geldi.
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Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı.
Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
ZANLILARIN İLK İFADELERİ: OLAY KONTROLDEN ÇIKTI<br><br>Şüpheliler ifadelerinde \"Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı\" dedi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.<br>
NE OLMUŞTU?<br><br>Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.