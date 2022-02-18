Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir şüpheli daha yakalandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak’ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda Duhan G. adlı bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
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Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı.
Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
ZANLILARIN İLK İFADELERİ: OLAY KONTROLDEN ÇIKTI<br><br>Şüpheliler ifadelerinde \"Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı\" dedi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.<br>
NE OLMUŞTU?<br><br>Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi: 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.
GÜNDEM
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme