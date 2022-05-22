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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Firari son sanık yakalandı

Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman, Esenyurt'ta yakalandı.

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Haber Merkezi Diğer
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Firari son sanık yakalandı
​ Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Ece Erken

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman bugün Esenyurt´ta yakalandı. Serkan Dakman´ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9´ar aydan 10 yıl 6´şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı
FOTOĞRAF 48
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Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, 00.30 sıralarında öldürüldü. Şoförü ise yaralandı.
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli olay günü gözaltına alındı.<br><br>
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Yakalanan 2 ismin sorgusu, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları incelenince saldırı silahını kullanan Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli cinayetten 2 gün sonra gözaltına alındı.<br><br>
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Olaya karışan, yardım ve yataklık suçları tespit edilen 6 şüpheli ise geçen hafta yakalandı.<br><br>
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16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ<br><br>Gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri bugün tamamlandı. Şüphelilerden 16'sı adliyeye gönderilirken Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı.
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65 BİN LİRALIK BORÇ<br><br>Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi.
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Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.
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BEŞ DAKİKA BEKLEYİN GERİLİMİ<br><br>Yasak kardeşlerin \"İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi.
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Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı\" dedikleri öğrenildi.<br><br>
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'KENDİMİ KAYBETTİM'<br><br>Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın \"Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı.<br><br>
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Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu\" dediği öne sürüldü.<br><br>
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Öte yandan sabah saatlerinde ise cinayette kullanılan silaha ulaşılmıştı.<br><br>
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu cinayette şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarının savunmaları da ortaya çıktı. İfadelerde '5 dakika' detayı dikkat çekti. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine dair son dakika gelişmeleri...


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Son firari de yakalandı

Son firari de yakalandı

​Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme.
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