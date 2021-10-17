Gündem Sağanak yağış çarşamba günü yurdu terk edecek
İSTANBUL

Sağanak yağış çarşamba günü yurdu terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre sağanak yağış çarşamba günü yurdu terk edecek. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde güneşli hava etkili olacak.

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Sağanak yağış çarşamba günü yurdu terk edecek
(Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • Rapora göre sağanak yağış çarşamba günü yurdu terk edecek. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde güneşli hava etkili olacak.

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji ayıca Karadeniz bölgesini de uyardı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların; Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı
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