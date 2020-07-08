Sağanak yağış İnegöl’de yolları göle çevirdi: Evler sular altında kaldı

Sabah saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Yarım saat süren şiddetli yağmur nedeniyle bir çok cadde, sokak, alt geçit, işyerleri ve evler sular altında kaldı.

Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saklanacak yer aradı. Yolda bulunan sürücülerde araç kullanırken zorlandılar. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı bölgede vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için her yolu denediler. Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

GÜNDEM Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: Sakarya ve diğer illerde yaşayanlar dikkat

OYNAT Bursa''da sele kapılan kadın böyle kurtartıldı Bursa Çakırhamam''da sel sularına kapılan 50 yaşındaki kadın son anda çevredekiler tarafından sudan çekildi. Uludağ''ın eteklerinden gelen sel suları Tahkakale ve Çakırhamam''dan Altıparmak yönüne yoğun bir şekilde sele dönüştü. Bu esnada sel sularına kapılan kadın da kenarda bekleyen gençler tarafından tutularak kenara alındı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.