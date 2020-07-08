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BURSA

Sağanak yağış İnegöl’de yolları göle çevirdi: Evler sular altında kaldı

Sağanak yağış İnegöl’de yolları göle çevirdi: Evler sular altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı semtlerde altgeçitler, işyerleri ve evler sular altında kaldı. Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

Haber Merkezi İHA
Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.
Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Yarım saat süren şiddetli yağmur nedeniyle bir çok cadde, sokak, alt geçit, işyerleri ve evler sular altında kaldı.

Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saklanacak yer aradı. Yolda bulunan sürücülerde araç kullanırken zorlandılar. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı bölgede vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için her yolu denediler. Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

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Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.
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