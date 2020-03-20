Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik, toplam kaybımız maalesef 4 hasta sayımız 359
ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Toplam dört kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik, toplam kaybımız maalesef 4 hasta sayımız 359

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirterek, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" bilgisini paylaştı.

Toplam hasta sayısı 359'a ulaştı

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

İçişleri Bakanlığı paylaştığı videoyla evde kalmanın önemine dikkat çekti
OYNAT 00:34
İçişleri Bakanlığı paylaştığı videoyla evde kalmanın önemine dikkat çekti
İçişleri Bakanlığınca 'EvdeHayatVar' etiketiyle paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine değinildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, zorunlu olmadıkça evin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Grafiklerle ailenin önemine değinilen videoda, 'Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var' ifadeleri kullanıldı.


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