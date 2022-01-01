Sağlık Bakanı Koca gece yarısından sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yıla hastanede girmek zorunda kalan gençlere ve yaşlılara moral ve destek verirken, yeni yıllarını da kutladı.

ÇOCUK ACİL'DE HASTALARA ZİYARET

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Çocuk Acil'de yatan hastaları ziyaret ettiğimiz Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uzmanlarımızdan bilgi aldık. Yeni yıla tedavi ihtiyacıyla giren çocuklarımızdan bir kısmıyla küçük sohbetlerimiz oldu. Mutlu seneler diliyorlar."

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OYNAT 03:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yılbaşı nöbeti: Sabaha kadar hastaneleri ziyaret etti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, ardından sabaha kadar hastaneleri ziyaret etti.



Minik hastalara oyuncak dağıtan Bakan Koca, yılbaşı gecesi İstanbul'da telsizden sağlık çalışanlarına seslenerek, 'Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da arttığı bir yıl olması için hep birlikte çaba göstereceğimizi özellikle söylemek istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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"TALEPLERİYLE YANINDAN İLGİLENECEĞİZ"

"Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbetçi hekim arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ardından hastalarımızı ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldık. Acil şifalar ve iyi seneler diledik. Talepleriyle yakından ilgileneceğiz."

"İSTEKLERİ BAŞIMIZ ÜSTÜNE"

"Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Seyrantepe Kampüsünü ziyaret ederek hastalarımızla görüştük. Hekimlerimizden tedavi süreçleri hakkında bilgi aldık, kendilerine acil şifalar ve mutlu seneler diledik. İstekleri başımız üstüne."

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNDUK"

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Hekimlerimizden sağlık durumları hakkında bilgi aldık ve yeni yıllarını tebrik ettik. Taleplerini değerlendiriyoruz."

"BU GECEYİ HASTANE ODASINDA GEÇİRMEK KOLAY DEĞİL"

"Okmeydanı Prof. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi sunduk, durumları hakkında bilgi aldık. Yeni yıllarını tebrik ettik. Bu geceyi hastane odasında geçirmek kolay değil."

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"SAĞLIK SİSTEMİMİZ, YENİ YILA GÜÇLÜ GİRİYOR"

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde hastalarımızı dinledik ve hekimlerimizden tedavi süreçleri hakkında bilgi aldık. Kendilerine acil şifalar, sağlık dolu yıllar diledik. Sağlık sistemimiz yeni yıla da güçlü giriyor.

Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:

- Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

- Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

FOTOĞRAF 9 2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü. İstanbul'da yılın ilk günü yollar boş kaldı: Yoğunluk yüzde 4 İstanbul'da 2022 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter'da “Alice camide, milletçe duadayız\" diye duyuru yapması üzerine sabah saatlerinde vatandaşlar ailece camilere akın etti. İstanbul'da birçok cami doldu taştı. Yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Ayasofya Cami'ne vatandaşlar akın etti. Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu. Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti. Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi. Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı Ayasofya Camii'nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti. Yılın ilk sabah namazına vatandaşların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta katıldı.

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