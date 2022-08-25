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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu: Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu: Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak.

Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.

Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ MÜJDESİ

Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

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