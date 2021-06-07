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Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu: Öğretmenler için bugün itibariyle başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 7 haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanmaya başlanacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın aşı açıklaması sonrası bugün itibariyle tüm öğretmenler için aşı uygulaması başladı.

Haber Merkezi AA DHA
Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu: Öğretmenler için bugün itibariyle başladı
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Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Koca’nın aşı açıklaması sonrası bugün itibariyle tüm öğretmenler için yaş sınırlaması olmaksızın aşı uygulaması başladı. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 30 milyon 800 bini aştı.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 7 Haziran itibarıyla tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini duyurmuştu.

Bakan Koca, ''Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin” demişti.

425 bin öğretmen aşı randevusuna dahil edildi
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425 bin öğretmen aşı randevusuna dahil edildi
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da geçtiğimiz günlerde 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşılanma programına dahil edilmesiyle 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasının sağlandığını açıklamıştı.

Yaş sınırı olmaksızın bugün itibarıyla tüm öğretmenlerin aşılama uygulaması başladı.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı yaptıracak olan 50 yaş üstü vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurularını tamamlayacaklar. T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek aşı sorgulamalarınızı da yapabilirsiniz.

Bakan Selçuk: 813 bin öğretmen aşılandı
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