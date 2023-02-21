Sağlık Bakanı Koca, Hatay merkezli depremde 18'i ağır, 294 kişinin yaralandığını bildirdi

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki sahra hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor." bilgisini paylaştı.