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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Ankara'da bir sağlık çalışanına yapılan saldırı sonrası "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Ankara'da bir sağlık çalışanına yapılan saldırı sonrası "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.


Bakan Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanının şiddete maruz kalması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" ifadelerini kaydetti.

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