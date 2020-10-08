Sağlık Bakanı Koca: Teyakkuzu elden bırakamayız

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli kenevirleri olma özelliğine sahip “Narlı" ve "Vezir” hasada hazır hale geldi. Yetkililer, kenevirin hem endüstriyel hem de gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini söyledi.