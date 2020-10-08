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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: Teyakkuzu elden bırakamayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Zirvesi Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Pandeminin henüz bitmediğini belirten Bakan Koca, "Tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Koca, "Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" dedi.

Bakan Koca'dan satır başlıkları şöyle:

Geçen sene bu zirvede söylediğim bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. Hedef müşterek olunca istikrarın sağlanması zor değildir.

Esas olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının ayrım göstermeden aynı gayeye gayret göstermesidir.

Her kriz içinde fırsatlar barındırır. Pandemi de bu ortak çalışmanın gelişmesi adına, devlet ve özel taraflarına bir fırsat sunmuştur.

Ortak iş yapabilme sayesinde ülkemiz tüm dünyaya tıbbi cihaz sağlamış ve dünyaya örnek olmuştur.

İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz motor güçlerimizden olmuştur.

Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılandı, dünyaya ihraç edebilecek miktarda üretim kapasitesi oluşturan sektörümüz bizim için iftihar vesilesi olmuştur.

Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(Okullardaki Kovid-19 tedbirleri) 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir. Öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz' ifadelerini kullandı.


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