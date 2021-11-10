Gündem Sağlık Bakanı Kocadan başhekimlere nöbet mektubu
ANKARA

Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, "Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Kocadan başhekimlere nöbet mektubu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türkiye genelinde toplam 136 başhekime gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi: “Saygıdeğer başhekim arkadaşım, Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim.

Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Rümeysa Berin Şen' açıklaması: 36 saat nöbet tuttuğu için kaza yaptığı iddia ediliyordu
GÜNDEM
Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Rümeysa Berin Şen' açıklaması: 36 saat nöbet tuttuğu için kaza yaptığı iddia ediliyordu

"Nöbet düzenlemelerini yasal insani koşullara kavuşturmalıyız"

1.11.2021 Tarih ve 95796091-010.07 Sayılı Genelgemiz, İl Sağlık Müdürlüğünce tarafınıza ulaştırıldı. Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı gerektiriyor. Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız.

  • Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
Boluda kartpostallık görüntüler

Bolu'da kartpostallık görüntüler

​Vatandaşlar tablo gibi manzarayı yakalamak için birbirleriyle yarıştı
Havyarı 20 milyon lirayı buluyor

Havyarı 20 milyon lirayı buluyor

Türkiye iç sularına nasıl girdiği bilinmiyor.
Kırmızı kategoride aranıyordu

Kırmızı kategoride aranıyordu

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Nazlı Taşpınar isimli terörist etkisiz hale getirildi.

​Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu.

Türkiye'nin en doğusunda renk cümbüşü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde önemli açıklamalar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.