Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç açıklaması: Pahalıya satamayınca ilaç yok diyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’de ilaç bulunamıyor” haberlerinin somut gerçekle ilgisinin olmadığını belirterek, “Somut gerçek, ‘Türkiye’ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz.’ feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız.” dedi.
Koca, TBMM’de bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, Türkiye’nin, dünyada Kovid-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biri olduğunun altını çizdi.
- Koca, şunları kaydetti: “Türkiye, yaklaşık 50 yıl sonra yüzde 100 kendi imkanlarıyla aşı geliştirdi. Bu değere sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Dün itibarıyla bu tesisin ihale süreci başladı. Rahmetli Refik Saydam’ın mirasına sahip çıkıyoruz.”