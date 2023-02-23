Sağlık Bakanlığı depremde salgın hastalıklara karşı mobil teyakkuzda

saha araştırmaları amacıyla mobil laboratuvar kuruldu
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu. Depremlerde Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Halk çadır kentlerde barınmaya başlarken, zarar gören su ve elektrik altyapısını onarmak için de çalışma başlatıldı.
Olası salgın hastalıklara karşı önlem almak amacıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait saha araştırma aracı ile mobil laboratuvar, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sahra hastanesine konuşlandırıldı.
Çeşitli bölgelerden alınan su numuneleri saha araştırma aracında 18 ila 24 saat içinde analiz edilip ilgili birimlere aktarılıyor. Aktif durumdaki sağlık kuruluşları ve sahra hastanelerinden
gönderilen numuneler ise ishal vakalarıyla solunum yolu etkenlerinin herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmadığı yönünde 1,5 saatte moleküler tanı koyuyor.