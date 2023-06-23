Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili tedbirlerini duyurdu

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Alınan bilgiye göre, yarın başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek 9 günlük bayram tatili dolayısıyla bir dizi sağlık hizmeti tedbiri alındı.
Ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personelinin yanı sıra 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görevlendirildi.
Ankara'da, Karayolları 35'inci Şube Şefliği, Yazıçayır, Kulu yolunda 14 sağlık personeli ile birer helikopter ambulans, UMKE aracı ve acil yardım ambulansı ile 2 motorize ambulans görev yapacak.
İzmir'de ise Çeşme-Urla-Karaburun-Seferihisar-Güzelbahçe ilçeleri ve buralara ulaşım sağlayan otoban ve anayollarda 14 sağlık personeli ile birer helikopter ambulans, UMKE timi ve acil yardım ambulansı ile 2 motorize ambulans hizmet verecek.