Bakan Koca'dan nöbet sistemi ile ilgili paylaşım: İnsani koşulları sağlamakta kararlıyız

Sağlık çalışanlarının nöbet koşullarındaki zorluklar bir süredir ülkenin gündeminde. Konuyla yakından ilgilenen ve geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüklerine genelge gönderen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreci takip ettiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"Nöbet düzenlemelerini insani koşullara kavuşturmakta kararlıyız"
Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- "İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiğimiz 01.11.2021 Tarih ve 95796097-010.07 Sayılı Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu Genelgenin uygulamasına yönelik takibimiz devam ediyor. Fazla ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta kararlıyız."
Doğru uygulama için adım adım takipçi, değişim için kararlıyız! pic.twitter.com/8aY1haYFqz
Doğru uygulama için adım adım takipçi, değişim için kararlıyız! pic.twitter.com/8aY1haYFqz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2021