Gündem Bakan Kocadan nöbet sistemi ile ilgili paylaşım İnsani koşulları sağlamakta kararlıyız
ANKARA

Bakan Koca'dan nöbet sistemi ile ilgili paylaşım: İnsani koşulları sağlamakta kararlıyız

Bir süredir ülkenin gündeminden düşmeyen 'sağlık çalışanlarının zor nöbet koşulları' hakkında Sağlık Bakanlığı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bakan Koca sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulunarak süreci takip ettiklerini, fazla ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta kararlı olduklarını aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı nöbet sistemini değiştirdi mi?
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Sağlık çalışanlarının nöbet koşullarındaki zorluklar bir süredir ülkenin gündeminde. Konuyla yakından ilgilenen ve geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüklerine genelge gönderen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreci takip ettiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Nöbet düzenlemelerini insani koşullara kavuşturmakta kararlıyız"

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiğimiz 01.11.2021 Tarih ve 95796097-010.07 Sayılı Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu Genelgenin uygulamasına yönelik takibimiz devam ediyor. Fazla ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta kararlıyız."

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