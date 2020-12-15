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EĞİTİM

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır."

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