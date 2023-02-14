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Sağlık Bakanlığından deprem bölgelerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde toplam 146 bin 806 sağlık personelinin görev yaptığını, hastanelerde 19 bin 300 yaralının tedavisinin devam ettiğini, hava, kara ve deniz yoluyla şu ana kadar 37 bin 978 yaralının sevkinin sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, deprem bölgelerinde halk sağlığına yönelik bilgilendirme sitesi "https://deprem.saglik.gov.tr"nin açıldığı, hazırlanan 300 bin broşür ve 12 bin afişin de yarından itibaren sahaya dağıtımına başlanacağı aktarıldı.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığının salgın hastalık riskine karşı da gerekli önlemleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: