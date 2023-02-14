Sağlık Bakanlığından deprem bölgelerine ilişkin açıklama

"Depremin ilk gününden itibaren, diğer illerden sevk edilen ekiplerle birlikte bölgede 15 bin 706 UMKE ve 112 personeli, sağlık tesislerimizde 18 bin 97 doktor ve 113 bin 3 sağlık personeli olmak üzere, toplam 146 bin 806 personel görev yapıyor."