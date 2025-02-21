Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sağlam kemiğe platin’ soruşturması: Diyarbakır'daki ameliyatlar mercek altında

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sağlam kemiğe platin’ soruşturması: Diyarbakır'daki ameliyatlar mercek altında

17:5121/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Bazı ameliyatlar için soruşturma başlatıldı.
Bazı ameliyatlar için soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, “sağlam kemiğe platin” iddialarıyla ilgili harekete geçti. Bakanlık, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde gerçekleştirilen bazı ameliyatlarla ilgili incelemeler başlattığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlara ilişkin soruşturma başlattı.


Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce 7 Ekim 2024'te muhakkik tayin edilerek, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.


Paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 10 Ekim 2024'te konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılarak, uzman bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.


Sürecin Bakanlık tarafından denetim seferberliği kapsamında yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır. Konunun bir basın organında yer alması üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair sarf edilen ifadeler doğru değildir. 'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerimiz devam edecektir"


#Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
#Sağlık Bakanlığı
#Soruşturma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Rangers nerenin takımı? Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman?