Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sağlam kemiğe platin’ soruşturması: Diyarbakır'daki ameliyatlar mercek altında

"Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır. Konunun bir basın organında yer alması üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair sarf edilen ifadeler doğru değildir. 'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerimiz devam edecektir"