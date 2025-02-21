Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sağlam kemiğe platin’ soruşturması: Diyarbakır'daki ameliyatlar mercek altında

Sağlık Bakanlığı, “sağlam kemiğe platin” iddialarıyla ilgili harekete geçti. Bakanlık, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde gerçekleştirilen bazı ameliyatlarla ilgili incelemeler başlattığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlara ilişkin soruşturma başlattı.
Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce 7 Ekim 2024'te muhakkik tayin edilerek, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.
Paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 10 Ekim 2024'te konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılarak, uzman bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.
Sürecin Bakanlık tarafından denetim seferberliği kapsamında yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: