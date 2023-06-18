Sağlık çalışanları tarih yolculuğunda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Gez Gör Kocaeli” programıyla kentin tarihi ve kültürel dokusunu tanıtıyor. Kocaeli’nin doğal güzellikleri içinde de yolculuğa çıkaran proje katılımcıların büyük beğenisini kazanıyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği Kocaeli Bölge Toplantısı’na farklı şehirlerden katılan sağlık çalışanları için organize edilen gezide İzmit tarih turu yapıldı. Sağlıkçılar, Gez- Gör programıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii, Saat Kulesi gibi kültürel mekânları ziyaret etti.