|
Gündem

Sağlık çalışanları tarih yolculuğunda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Gez Gör Kocaeli” programıyla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği Kocaeli Bölge Toplantısı’na farklı şehirlerden katılan sağlık çalışanları için organize edilen gezide İzmit tarih turu yapıldı.

04:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
"Gez Gör Kocaeli" programı.

"Gez Gör Kocaeli" programı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Gez Gör Kocaeli” programıyla kentin tarihi ve kültürel dokusunu tanıtıyor. Kocaeli’nin doğal güzellikleri içinde de yolculuğa çıkaran proje katılımcıların büyük beğenisini kazanıyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği Kocaeli Bölge Toplantısı’na farklı şehirlerden katılan sağlık çalışanları için organize edilen gezide İzmit tarih turu yapıldı. Sağlıkçılar, Gez- Gör programıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii, Saat Kulesi gibi kültürel mekânları ziyaret etti.



#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Gez Gör Kocaeli
#Sağlık Çalışanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorolojiden Samsun, Sinop ve Ordu için sağanak yağış uyarısı