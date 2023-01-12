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YEREL GÜNDEM

Sağlık poliçesiyle komplikasyonlar güvence altında

Ülkemizde kalp damar cerrahisinden dişe, ortopedik tedavilerden saç ekimine uzanan onlarca farklı branşta hizmet verilirken, ameliyatlar sonrası olası komplikasyonlar için yeni bir sigorta sistemi devreye alındı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan komplikasyon poliçesini hayata geçiren Demir Sağlık ve Hayat Sigorta, bu sayede yurtdışından ülkemize gelecek vatandaşlara, önemli bir güvence de vermiş oldu.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Sağlık poliçesiyle komplikasyonlar güvence altında
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Sağlık turizminde önemli bir noktaya ulaşan Türkiye, geçtiğimiz yıl 1 milyon tıp turistini misafir etti. Ülkemizde kalp damar cerrahisinden dişe, ortopedik tedavilerden saç ekimine uzanan onlarca farklı branşta hizmet verilirken, ameliyatlar sonrası olası komplikasyonlar için yeni bir sigorta sistemi devreye alındı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan komplikasyon poliçesini hayata geçiren Demir Sağlık ve Hayat Sigorta, bu sayede yurtdışından ülkemize gelecek vatandaşlara, önemli bir güvence de vermiş oldu.

MASRAFLAR KARŞILANACAK

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta CEO’su Viktor Hodara, hazırlanan komplikasyon poliçesinin Türkiye’nin tercih edilebilirliğini artıracağını belirterek, “Poliçeyle yatarak tedavinin yanı sıra uçak bileti ve konaklama masrafları da teminat altına alınıyor” dedi.

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