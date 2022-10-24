Gündem Sağlık yolsuzluğu operasyonu 26 kişi tutuklandı
YEREL GÜNDEM

Sağlık yolsuzluğu operasyonu: 26 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sağlık yolsuzluğu operasyonu: 26 kişi tutuklandı
Sağlık yolsuzluğu operasyonu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili yürütülen çalışmalarda, örgütlü olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği toplam 71 suç eylemi belirlendi.

Yapılan incelemede devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıkları, bu şekilde ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin örgüte kazandırılarak yabancı uyruklulara satıldığı ve bu suretle yüksek miktarda kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

  • Şüphelilerden 13’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 11’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli de tutuklandı.

Hastanelerdeki ilaçları yabancılara satıyorlardı: 'Sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 50 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Hastanelerdeki ilaçları yabancılara satıyorlardı: 'Sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin
FOTOĞRAF 9
Title
McAfee'deki güvenlik araştırmacıları, Android'in resmi uygulama mağazası Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü tespit etti.
Title
Yakın zamanda McAfee mobil araştırma ekibi tarafından tespit edilen Clicker kötü amaçlı yazılımını içeren toplamda 16 uygulamanın 20 milyondan fazla indirme sayısına sahip olduğu bildirildi.
Title
Bu konu ile ilgili Google’a bilgilendirmede bulunan McAfee güvenlik araştırmacıları, belirtilen uygulamaların hiçbirinin artık Google Play Store’da mevcut olmadığını açıkladı.
Title
Kötü amaçlı yazılım içeren her uygulama gibi bu uygulamalar da kullanıcılara yararlı özellikler sunan uygulamalardan oluşuyor. Bu uygulamalar arasında el fenerinden QR okuyucusuna, birim dönüştürücüden görev yöneticisine kadar aslında her akıllı telefon kullanıcısının hızlı bir arama ile ulaşabileceği uygulamalar yer alıyor.

Title
Uygulamalar açıldığında arka planda istek yürütülüyor. İlk bakışta çok masum gibi görünen uygulamalar, daha sonra arka planda gelir elde etmek için çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini devreye sokuyor.
Title
Arka planda web sitelerinin ziyaret edilmesine neden olan bu yazılım, sahte tıklanmaya neden oluyor. Kötü amaçlı yazılımın arkasındaki kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılım yüzünden kullanıcının cihazında gereksiz ağ trafiğine yol açıyor.
Title
Kötü niyetli kişiler, bu tıklanmalardan kazanç elde ederken kullanıcı da olup bitenden habersiz bir şekilde cihazının neden bu kadar güç tükettiğini öğrenmeye çalışıyor. Clicker adlı kötü amaçlı yazılım, yasa dışı reklam gelirlerini hedefliyor. Arka planda olup bitenlerden ne yazık ki çoğu kullanıcı haberdar olmuyor.
Title
McAfee, kullanıcının bilgisi olmadan arka planda çalışabilecek bunun gibi kötü amaçlı uygulamaları tespit etmek için sürekli olarak araştırmalar yürütüyor. Clicker da McAfee tarafından tespit edilen son zararlı yazılımlardan biri oldu. McAfee Mobile Security ile bu tür yazılımlar tespit edilebiliyor.

Title
Reklam virüsünün tespit edildiği uygulamaların tam listesi ise şu şekilde:

High-Speed Camera
Smart Task Manager
Flashlight+ (Paket Adı: kr.caramel.flash_plus)
달력메모장
K-Dictionary
BusanBus
Flashlight+ (Paket Adı: com.candlencom.candleprotest)
Quick Note
Currency Converter
Joycode
EzDica
Instagram Profile Downloader
Ez Notes
손전등 (Paket Adı: com.candlencom.flashlite)
계산기 (Paket Adı: com.doubleline.calcul)
Flashlight+ (Paket Adı: com.dev.imagevault)
Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin
McAfee'deki güvenlik araştırmacıları, Android'in resmi uygulama mağazası Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü tespit etti. Belirlenen zararlı uygulamalar Play Store'dan kaldırıldı ama çoktan indirmiş olabilirsiniz.
Hatayda maç golle başladı

Hatay'da maç golle başladı

​Hatayspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Bu gece trafiğe kapatılacak

Bu gece trafiğe kapatılacak

​İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat.
TTB Başkanı içinyargı devrede

​Erdoğan: Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız

​Borsa İstanbul'da tarihi rekor.

Futbolseverleri <br>şaşırtan istifa

Futbolseverleri
şaşırtan istifa

Süper Lig'de dikkat çekici ayrılık.

Eski Başbakan Liz Truss'ın yerine Hint asıllı Rishi Sunak geldi.

Elektrik kesintisi<br> 10 saati bulacak

Elektrik kesintisi
10 saati bulacak

İstanbullular dikkat: Listede birçok ilçe var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.