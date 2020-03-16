Gündem SağlıkBakanı Kocadan koronavirüs açıklaması Pozitif çıkan yeni vakalarımızvar
ANKARA

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Pozitif çıkan yeni vakalarımız var

Toplantıda, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte belge yayınlandı. Kamuoyununa gizli diye sunuldu. Amaç güven kaybı yaratmaktı. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Panik duygusaldır. Akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Duyguyla değil akılla hareket etmeliyiz. Halkımızın sağ duyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Birçok ülke kontrolü kaybetmiştir. Artık tanılardan çok kaybedilen hasta sayısı açıklanmaktadır.

Riske karşı yapılması gerekeni yurttaş olarak biliyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız iyi halde.

Bugün Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu.

Burada özellikle laboratuvar sayımızı ilk önce 16'ya daha sonra bütün büyük şehirlerde çalışmaya, kiti ise bütün ülkeye vereceğiz. Hızlıca hareket ederek daha fazla fayda almaya çalışacağız. Ayrıca Umre'den gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık.

Bu dönemde sağlık durumları takip edilip 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca ALO 184 SABİM hattı, Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız corona virüs hattımız olarak hizmet vermeye başlamıştır. Devlet tedbirleri olarak, kongre konferans gibi tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Bugün itibari ile İçişleri Bakanlığımızın birçok mekanın faaliyetlerini askıya aldı. Müze ve kütüphanelerin kullanımına kısıtlama getirildi.

Şu anda çıkan yeni pozitif vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bazı haberler devam edecek.

Bizi riskten koruyacak tedbirlerimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara daha dikkatli olalım. Bu müacadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza uyarı yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uyması gerektiğini bilsin. Bu günler böyle sürmeyecek, çok geçmeden hayatlarımıza dönmüş olacağız.

Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 1-2 haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede yoğun bakım şartlarında olan hastaların bakımı önem arz ediyor. Onun için tüm önlemleri almış durumdayız.

Ayrıntılar birazdan...

Yeni vakalar var

Yeni vakalar var

​Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama.
Yüzde 60ına bulaşmasını bekleyecekler

Yüzde 60'ına
bulaşmasını bekleyecekler

​İngiltere'den koronavirüse karşı tepki çeken strateji.
Tüm mekanlar kapatılacak

Tüm mekanlar kapatılacak

İçişleri 81 il valiliğine ek bir genelge daha gönderdi.
Şarkı söylenen <br>balkonların perde arkası

Şarkı söylenen
balkonların perde arkası

​Sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'da bu hastaneyi açmak istiyorlar.
Petrol alev alev

Petrol alev alev

Brent petrol çakıldı: ​2016'dan beri ilk kez 30 doların altına düştü.
Rusya kepenk indirdi!

Rusya kepenk indirdi!

​Raflar boşaldı, bazı marketlerin kapısına kilit vuruldu...

Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

Cemaatle <br>namaza ara!

Cemaatle
namaza ara!

'Peygamberimiz döneminde benzer tedbirler alınmıştı.'
'İngiliz itirafları'

'İngiliz itirafları'

'Ne ekipman var ne personel, tükendik'
'Bir kaç bin Türk...'

'Bir kaç bin Türk...'

Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek.
Yargıda<br>önlemler serisi

Yargıda
önlemler serisi

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül alınan önlemleri açıkladı.
Tane tane anlattı

Tane tane anlattı

​İtalya'daki trajediyi Türk akademisyenden dinleyin
'Gizli belge' rezaleti

'Gizli belge' rezaleti

Bakan Koca'dan uyarı: Hassasiyetinizle oynayanlar var.
Milyarlar<br>cepte kalıyor

Milyarlar
cepte kalıyor

​ASELSAN ithal tıbbi cihazların yerlisini daha kaliteli üretiyor.
En tehlikeli mekanlar!

En tehlikeli mekanlar!

​Uzmanlar uyarıyor: Salgının yayılmasını kolaylaştırır.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.