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Sağlıkçılar izinleri biriktirip afetzedeye koştu

Yeryüzü Doktorları’nın Hatay Saha Koordinatörü Hemşire Sezgi Mahanoğlu, bölgeye gelen sağlıkçı gönüllülerin yıllık izinlerini biriktirip deprem bölgesine geldiğini söyledi.

Neslihan Önder
04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yeryüzü Doktorları, uzmanlık alanlarına göre değişen gönüllülük projeleriyle depremzedeye destek veriyor.

Yeryüzü Doktorları, uzmanlık alanlarına göre değişen gönüllülük projeleriyle depremzedeye destek veriyor.

6 Şubat depremlerinin ardından kamu kurumları yaraları sararken, sivil toplum kuruluşları da sahada aktif olarak çalışıyor. Çadır hastane ve ecza depolarıyla halkın ihtiyaçlarını karşılayan Yeryüzü Doktorları’nın Hatay’daki çadırına konuk olduk. Hatay Saha Koordinatörü Hemşire Sezgi Mahanoğlu, bölgeye gelen doktor, hemşire ve eczacı gönüllülerin izinlerini biriktirip burada kullandıklarını belirterek, “Nöbet tutup, izin biriktirip buraya gelerek, gece gündüz çalışıyorlar. Çoğu hekim ikinci hatta üçüncü kez geldi” dedi.

Sezgi Mahanoğlu

EVE GİDİNCE AKLIM BURADA

Depremin ilk gününden bu yana Hatay’da görev alan Mahanoğlu, Mersin’deki evine döndüğünde aklının bölgede kaldığını ifade etti.

BU BİR VATAN GÖREVİ

Hatay’a gelmek için nöbet tutup bayram iznini biriktiren Nöroloji Doktoru Bekir Sami Öztürk, “Depremin başında eğitim için yurt dışındaydım. Buraya gelememek içimde ukde kalmıştı. Buraya hem vatani görevimi yapmak hem de bayramı burada geçirmek için geldim” dedi. Öztürk şöyle konuştu: “Bu insanlar bizim halkımız. Benim başıma gelse bana yardıma gelecek milyonlarca insan olduğunu biliyorum. Ben de bu bilinçle geldim. Burada hastaya bakıyorum, pansuman gerekiyorsa yapıp, ilaçlarını veriyorum. İstanbul’a döndükten sonra tekrar geri gelmek için izinlerimi denkleştirmeye çalışacağım”



#Deprem Bölgesi
#İnsani Yardım
#Depremzede
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