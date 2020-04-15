Sağlıkta şiddete karşı 5 partiden ortak önerge: Cezalar yarı oranında arttırılacak TBMM Genel Kurulunda beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi. Buna göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak; hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 04:03 Son Güncelleme: 15 Nisan 2020, 04:12 Yeni Şafak