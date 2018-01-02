Şaha kalkan kamyonun yardımına iş makinesi yetişti

Kastamonu'nun Tosya ilçesi, D-100 karayolu üzerinde yapımına başlanan ve Türkiye'nin üçüncü büyük kavşağı olacak inşaatın şantiye alanında bir kamyon, yük indirirken şaha kalktı.
Meydana gelen ilginç olay sonrası şaha kalkan kamyonun imdadına yine şantiye alanında bulunan ekskavatör iş makinesi yetişti.
Ekskavatör iş makinesi şaha kalkan kamyonun arkasına geçerek dolum yaptığı kol ile kamyonu hafif bir şekilde iterek tekrar tekerlerinin üstüne indirdi.
Meydana gelen iş kazası hafif maddi hasar ile atlatıldı.
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