​Sahabiyeliler evinde ağız tadıyla otursun

Gündem

Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı: Marmara Denizi’ni nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, hızlı önlem alınmazsa Marmara’nın üzerinde sadece büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız yapıya dönüşebileceğini söyledi. Bozoğlu, “Büyükşehir belediyelerinin mutlaka atık su arıtma tesislerini iyi hale getirmesi ve sanayi kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekiyor” dedi.