​Sahabiyeliler evinde ağız tadıyla otursun

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin önemli kentsel dönüşüm çalışmalarından olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşaat şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’ın incelemesinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da yer aldı.
- Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızla devam ettiğini belirterek, “Hatırlanacağı üzere birinci etabın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile anahtarları teslim edildi, hem dükkân hem de evlerin. Ağız tadıyla otursunlar. Süreç de çok şükür iyi getirdi. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti de söz konusu oldu” dedi.
2022 SONBAHARINDA TESLİM EDİLECEK
Başkan Büyükkılıç, birinci etabın ikinci bölümünün 2022 yılı sonbaharında teslim edilmesinin planlandığını belirterek, şunları söyledi:
- “Şimdi 1. Etabın 2. bölümüyle ilgili 3 blok halinde 500 konut, 40 tane dükkânı içeren projenin çalışmaları hızla devam ediyor. Şu anda 7. kattayız. Burada da temel aşaması tamamlandı. Otoparkıyla, katlarıyla 500 daire ve 40 dükkân böylece bu kısma ilave edilmiş olacak. Maksimum sonbahara, seneye okulların açılma dönemine teslim edeceğiz inşallah. Kazasız belasız hak sahiplerimizin buralara ağız tadıyla oturmasını temenni ediyoruz.”