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EDİRNE

Sahil güvenliği iş başında: 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Edirne'de Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı’ ile tespit edilen teknede, Yunanistan'a götürülmek istenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Sahil güvenliği iş başında: 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Sahil güvenliği iş başında: 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

Sahil gözetleme radar sistemi projesi kapsamında Enez’e 12’nci istasyon olarak kurulan ‘ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı’ ile tespit edilen tekne, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.

Bir süre sonra durdurulan teknede yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istendiği belirlenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere tekneye el koyulurken, şüphelilere ‘Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet’ suçundan toplam 297 bin 214 lira ceza kesildi. Midyeler ise Enez sahiline bırakıldı.

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