​Şahin’den tarıma tarlada destek

Tarıma ve çiftçiye verdiği desteklerle kalkınmada önemli rol oynayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin coğrafi şartlarına göre verdiği desteklere devam ediyor. Bu kapsamda yakın zamanda Oğuzeli İlçesi’nde 114 üreticiye 6 bini Hicaz narı, 500’ü Katırbaşı narı olmak üzere toplamda dağıttığı 6 bin 500 nar fidanının ekimi sonrası ekim yapılan araziyi ziyaret etti. Ziyaretinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçe ziyaretinin devamında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nca 1 milyon Antep dolmalık patlıcan fidesi dağıtımı sonrası çiftçilerce yapılan ekime katıldı. Çiftçilere ekimde yardım eden Başkan Şahin, çiftçilerle sohbet etti, verilen destekler hakkında düşüncelerini sordu.

6,5 MİLYON FİDE DAĞITILACAK