Sahipsiz köpeğin saldırdığı yaşlı kadın sokağa sopayla çıkıyor

"Arabasını böyle ileriye çekti. Bana bağırdı. 'Gel abla, yine seni ısıracak.' dedi. Orada benim aklım başıma geldi. Ağlayarak arabasına yürüdüm. Teşekkür etmeye bile fırsat bulamadım. Getirip sağlık ocağına beni bıraktı. Daha sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. İki gün sabahtan akşama kadar hastanelerde uğraştım. Diğer aşılarımı da yaptırdım"