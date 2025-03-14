Sahipsiz köpekler koyunu boğazlayıp motosiklet sürücüsüne saldırdı

"Ormanda dolaşırken yaklaşık 20 köpeğin olduğu sürüyle karşılaştım. Motosikletle beni kovalıyorlardı, ben oyun sanıyordum ve onları peşimden koşturuyordum. Dönüşte baktığımda köpekler bir araya gelmiş ve koyunu boğmuşlar. Köpekler, bana saldırdıklarında yere düşmüş olsam beni de yiyecekler. Ne hallere geldik, bu başıboş sokak köpeklerinden neler çektik"