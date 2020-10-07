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Gündem Sahte altın bozdurmak isteyen şüpheli sert kayaya çarptı Suçüstü yakalandı
YOZGAT

Sahte altın bozdurmak isteyen şüpheli sert kayaya çarptı: Suçüstü yakalandı

Yozgat'ta bir kuyumcuya girerek altın bozdurmak istediğini belirten 37 yaşındaki Uğur Y.'nin verdiği bileziğin sahte altın olduğunu anlayan kuyumcu şüpheliyi yakalayarak polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Kuyumcu şüpheliyi böyle yakaladı.
Kuyumcu şüpheliyi böyle yakaladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine suçüstü yakalandı. Yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Doğan'a ait kuyumcuda yaşandı. Uğur Y. (37) kuyumcuya, 22 ayar altın bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Bileziğin sahte olduğunu anlayan Hüseyin Doğan, polisi aradı. Doğan, beraberinde bulunan bir kişi ile Uğur Y.'yi kollarından tutup, kaçmasını engelledi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, Uğur Y. ile kiralık otomobilde bekleyen kardeşi Rıdvan Y.'yi (25) gözaltına aldı. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLDE 4 SAHTE BİLEZİK ELE GEÇİRİLDİ

  • Uğur Y. ile kardeşi Rıdvan Y.'nin kiraladıkları otomobil ile başka bir kentten geldikleri belirlenirken, araçta yapılan aramada 4 sahte bilezik bulundu.

Haklarında sahtecilik suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu saptanan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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