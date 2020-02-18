Sahte belgeyle ihale aldılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında yaptığı yol ihalesinden sahte belge skandalı çıktı. İhale yapılacağı duyurusunun ardından yüzde 50 hissesi Fransızlarda olan Enfalt Emülsiyon ve Asfalt Tesisleri A.Ş. firması ihaleye katılmak için girişimlerde bulundu. Şirketin Türk ortağı Enfalt Emülsiyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tataroğlu kendisi ile ilgili belgeleri tamamladı, ancak iş Fransız ortağın belgelerine gelince sahteciliğe başvurdu. Tataroğlu, Fransız ortağı Türkiye’ye getirip Adli Sicil Belgesi almak yerine sahte belge üretti.

Befa Çınar

ÖNCE BODRUM ADLİYESİ’NDEN ALMAYA ÇALIŞTILAR

2016 yılında alınan sahte belgelerin üzerinde oynama yapılarak 2017 yılının Nisan ayında yeniden alındığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Adliyesi’ne giden firma yetkilileri 300 liraya Fransız ortak gelmeden nasıl adli sicil belgesini aldıklarını da ifşa ediyor.

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Yapılan yazışmalarda şirketin Finans Müdürü Befa Çınar, “Aldım soktum araya 300 TL verdim. Adam daha yapmam diyor. Yazdım Engin’e bir an önce yapın artık genel kurulu” diyor.

Sahteciliğin tüm detayları Tataroğlu ile şirketin Finans Müdürü Befa Çınar’ın Whatsapp yazışmalarına yansıdı. Yazışmalarda Tataroğlu, “Sabah saat 8’de orada olup yatarak halledilebiliyormuş. Ama yeteri kadar ağlanıp sızlanırsa halledilebiliyormuş” dedi. Bunun üzerine Finans Müdürü Çınar, “Sabah ben direk Anadolu Adliyesi’ne gideyim o zaman. Sabıka kaydını almaya çalışayım. Alınca da Eskişehir’e göndereyim” ifadesini kullanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tataroğlu belgenin alınamamasından korktuğu için “Yunus direkt Bodrum’da adliyeye gitse alamaz mı? Hepsi aynı Server’dan bilgi alıyor” ifadesini kullanıyor. Tanıdık olduğu halde sabıka kaydını Bodrum Adliyesi’nden alamayacaklarını anlayan şirket yönetimi rotasını İstanbul Anadolu Adliyesi’ne çeviriyor.

İŞLEM TAMAM

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi’ne giden şirketin Finans Müdürü Befa Çınar, adliyeden sahte evrakları temin ettiğine ilişkin fotoğrafı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tataroğlu ile mesaj yoluyla paylaşıyor. O yazışmalarda Çınar evrakları saat 10:48’de teslim aldıktan sonra, “Düzenlenmiş hali böyle gözüküyor. Evrakları alıp Eskişehir’e gidiyorum” ifadesini kullanıyor. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tataroğlu, “Evrakları kabul eden adamla iyi geçinmeyi nasıl sağlayacağız” yorumunu yapıyor. Şirketin Finans Müdürü Befa Çınar, saat 16:49’da mesaj atarak “İşlem tamam” ifadesini kullanıyor. Bunun üzerine şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tataroğlu, “Tebrik ederim” cevabını veriyor.

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2 YILDA 3 KEZ SAHTE BELGE ALDI

Edinilen bilgilere göre Enfalt Emülsiyon ve Asfalt Tesisleri A.Ş. firmasının İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 3 kez evrakta sahtecilik yaparak ‘Adli Sicil Belgesi’ aldığı öğrenildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin evrakların sahte olacağını ayırt edemeyeceği ifade edildi. Fransız ortağın bu sahtecilikten haberi olup olmadığı bilinmiyor.