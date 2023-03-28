'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz’ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Ayşe Özkiraz’ın, “zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik” , “özel belgede sahtecilik” ve “yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet” suçlarından 16 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.