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Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyon: 21 gözaltı

Bazı özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik Ankara merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyon: 21 gözaltı
Arşiv.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hiçbir sağlık engeli bulunmayan kişilere, 10 bin lira karşılığında, sahte evrakla engelli sağlık kurulu raporu çıkarıldığı tespit edildi.

Bazı özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla sahte rapor hazırlayan şebeke üyelerine yönelik Ankara merkezli Sakarya ve Çankırı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 21'i yakalandı. Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan dokuz aylık teknik ve fiziki takip sonucu, rapor için irtibata geçen kişilerin rapor alma sürecinin bütün aşamalarının şebeke üyelerince takip edildiği, raporlarda "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin uygulandığı belirlendi.

Evrakların çoğunun sahte veya yalan beyanla tanzim edildiği, kişilere muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin yedirildiği tespit edildi.

Hasta olmayanların yerine şüphelilerden hasta olanların kan tahlili verdikleri, özel hastanelerde anjiyo işlemi yaptırdıktan sonra devlet hastanesine giderek heyet raporu aldıkları da saptandı.

Suç şebekesi üyelerinin rapor alarak emekli ettiği belirlenen 17 kişiden 13'ünün, Hakem Hastanesinde düzenlenen mukayese raporlarında, yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybetmediği anlaşıldı.

18 kişinin raporu iptal edildi

Sahte raporla emekli olanların engelli kimlik kartı aldığı, vergi indiriminden yararlandıkları, ASKİ aboneliğinde indirim uygulandığı, ücretsiz EGO otobüs bileti kullandıkları ve her ay emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, bu şekilde yüzlerce kişiye rapor aldıkları, tespit edilen 18 kişinin raporunun iptal edildiği, diğer şahıslarla ilgili çalışmaların devam ettiği, teknik ve fiziki takip sürecinde 15 kişiye daha bu şekilde rapor aldırmalarının önüne geçildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, hastane çalışanına para verip sahte evrakı almaları ve para veren kişilere vermeleri de görüntülendi.

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