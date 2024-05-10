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Sahte evraklarla vatandaş oldular: 32 milyon dolar kamu zararı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında usulsüzlükler yaparak mülk edinme yoluyla yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı almasını sağlayan şebekeye operasyon yapıldı. CİMER üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren savcılık 25 bin belgeyi inceledi. İnceleme sonunda Türkiye’ye döviz girişi olmadan, sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla muvazaalı satışlar yapıldığı ve devletin zarara uğratıldığını tespit etti. Savcılık şebekenin, gayrimenkulü satın almak suretiyle yatırım şartını şeklen yerine getiren yabancı kişilerin yasa dışı olarak Türk vatandaşlığı ve pasaportu almasını sağladığı ve bu şekilde usule aykırı vatandaşlık ve pasaport hakkı kazandırıldığı belirlendi.

Şahin Şen
20:53 - 10/05/2024 Friday
Güncelleme: 21:20 - 10/05/2024 Friday
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Soruşturmayı derinleştiren savcılık hayali satışlardan Türkiye’ye yaklaşık olarak 37 milyon dolar döviz girişi olması gerekirken, 5 milyon dolar tutarında bir giriş olduğunu ve döviz girişi bakımından yaklaşık 32 milyon dolar döviz girişi kaybı olduğu tespit etti.

Savcılık İstanbul’da 142 muvazaalı gayrimenkul satışı yapıldığı ve bu muvazaalı satışlar dolayısıyla 870 yabancı kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını ortaya çıkardı. Şebekenin ortalama 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazandırma işlemi yaptığı da belirlendi. Savcılık şüphelilere ve tespit edilen şirket hissedarlarının tüm menkul ve gayrimenkul değerlerine ihtiyati tedbir uyguladı. Bu kapsamda, İstanbul’da bulunan şirketler ve şüpheliler üzerine kayıtlı olan 755 konut, 179 ofis, 89 dükkân, 30 arsa, 3 depo, 21 otomobil, 3 motosiklet; İstanbul dışında ise bin 224 konut, 183 ofis, 113 dükkân, 42 arsa, 12 depo, 27 taşıt hakkında ihtiyati tedbir uygulandı. Şüpheliler ve şüphelilere ait olduğu tespit edilen 10 şirketin tüm banka hesaplarına da ihtiyati tedbir konuldu.

8 ilde eş zamanlı operasyon: 38 şüpheli gözaltında

Şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 250 adet tabanca fişeği, 130 bin Euro, 180 bin dolar, 2 bin 480 Kuveyt dinarı, 4 kilogram 870 gram altın, çok sayıda ziynet eşyası, suça ilişkin tapu, senet, taahhütname gibi dokümanlar ele geçirildi.



#Büyükçekmece
#Cumhuriyet Başsavcılığı
#Türk vatandaşlığı
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