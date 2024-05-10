Sahte evraklarla vatandaş oldular: 32 milyon dolar kamu zararı

Soruşturmayı derinleştiren savcılık hayali satışlardan Türkiye’ye yaklaşık olarak 37 milyon dolar döviz girişi olması gerekirken, 5 milyon dolar tutarında bir giriş olduğunu ve döviz girişi bakımından yaklaşık 32 milyon dolar döviz girişi kaybı olduğu tespit etti.

Savcılık İstanbul’da 142 muvazaalı gayrimenkul satışı yapıldığı ve bu muvazaalı satışlar dolayısıyla 870 yabancı kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını ortaya çıkardı. Şebekenin ortalama 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazandırma işlemi yaptığı da belirlendi. Savcılık şüphelilere ve tespit edilen şirket hissedarlarının tüm menkul ve gayrimenkul değerlerine ihtiyati tedbir uyguladı. Bu kapsamda, İstanbul’da bulunan şirketler ve şüpheliler üzerine kayıtlı olan 755 konut, 179 ofis, 89 dükkân, 30 arsa, 3 depo, 21 otomobil, 3 motosiklet; İstanbul dışında ise bin 224 konut, 183 ofis, 113 dükkân, 42 arsa, 12 depo, 27 taşıt hakkında ihtiyati tedbir uygulandı. Şüpheliler ve şüphelilere ait olduğu tespit edilen 10 şirketin tüm banka hesaplarına da ihtiyati tedbir konuldu.