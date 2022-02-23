Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin dün sabah evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, bir alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, yedi alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, bir uçaksavar mermisi ve bir dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E., K.E., M.Ş. VE C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.