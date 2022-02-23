Gündem Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi
MUĞLA

Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla'da, polisin iki ilde eş zamanlı düzenlediği sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla ve İzmir'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi
Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin dün sabah evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, bir alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, yedi alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, bir uçaksavar mermisi ve bir dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E., K.E., M.Ş. VE C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sokak ortasında korkunç olay: 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti
GÜNDEM
Sokak ortasında korkunç olay: 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
İstanbul için korkutan uyarı

İstanbul için korkutan uyarı

​Hava kirliliği arttı, koronavirüsün yayılımı ve etkisi artıyor.
Banker Bilo filmi gerçek oldu

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

İstanbul'a gitmek isterken kendilerini Osmaniye'de buldular.
İlk adımda bin 275 TL harçlık

​Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek gelişme: Son gün belli oldu.

'O Ses Türkiye' yarışmasındaki gence silahlı saldırı.

Şimdi Türkiye'deki iki kişiden biri oldu.

​Sarmaşıkların arasına gizlenmiş: Görenleri hayrete düşürdü.

​Listede yüzlerce Rus vatandaşı yer alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.