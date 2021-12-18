​Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 42’ye çıktı

Yılbaşı öncesi 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 42 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul’da 16 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaklaşan yılbaşı öncesi yurdun bazı illerinden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye başladı. Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak’ta 42 kişi yaşamını yitirdi.
EN FAZLA ÖLÜM İSTANBUL’DA
- En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11’i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5’i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti. Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi. İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
81 İLDE EŞ ZAMANLI ZEHİR OPERASYONU
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.
7 ton yakalandı
- Avcılar’da sahte içki üretildiği tespit edilen bir depoya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı baskın yaptı. Sahte içki üretirken suçüstü yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Baskında 7 ton 150 litre sahte içki ele geçirildi. Baskında; 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgularında 7 ton 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledikleri öğrendi.