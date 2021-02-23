Gündem Sahte ilanla 600 bin liralık vurgun 40 kişi gözaltında
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Sahte ilanla 600 bin liralık vurgun: 40 kişi gözaltında

İnternet üzerinden hayali konteyner satarak 31 ilden 88 kişiyi toplamda 600 bin TL dolandıran kişilere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 40 kişiden 31'i serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
40 kişi gözaltına alındı.
40 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli merkezli 9 ilde internet sitelerine verilen ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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3 kişi tutuklandı

Öte yandan, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili daha önce gözaltına alının 3 kişinin tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerin, konteyner almak isteyen kişileri kapora ve nakliye bedeli adı altında yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

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