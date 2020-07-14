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İZMİR

Sahte kimlikle yakalandı: Aracına mıknatıslı kutuyla zula yapmış

İzmir'de NARKO timlerinin Çeşme'de yaptığı operasyonda sahte kimlikte yakalanan M.B.'nin aracında yapılan aramada direksiyonunun alt kısmına zulalanmış mıknatıslı kutu içinde satışa hazır kokain ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Kokainler için yapılan zula...
IHA
Kokainler için yapılan zula...
İzmir'de ele geçirilen kokain...
IHA
İzmir'de ele geçirilen kokain...

İzmir Çeşme’de, araçlarına mıknatıslı kutu içerisinde kokain zulalayan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MIKNATISLI KUTUDA ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, kokain satmak için İzmir’den Çeşme’ye geldiği iddia edilen S.Y. ile M.B., Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalandı. M.B.’nin kimliğinin sahte olduğu da tespit edilirken, NARKO ekiplerince araçta yapılan aramada, mıknatıslı metal kutu ile aracın direksiyonunun alt kısmına zulalanmış, 12 şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 8,66 gram kokain maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 lira ve 100 euro para ele geçirildi. NARKO ekiplerince gözaltına alınan S.Y. ve M.B., sevk edildikleri Çeşme Adliyesinde yapılan yargılama sonucunda mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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