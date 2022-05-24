Sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

Sahte pasaportla yurda girmeye çalışan FETÖ zanlısı yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.



Aktarmalı olarak 12 Mayıs'ta Avustralya'nın Sidney kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Y.Ö'nün hareketlerinden şüphelenen havalimanı polisi, yolcuyu pasaport kontrolüne geldiği sırada durdurdu. Ray Thurman adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları parmak izi kontrolünde yolcunun İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye Olma' suçundan aranan Y.Ö. olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan şüphelinin, 2019 ve 2020 yıllarında da sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.



Mahkemeye sevk edilen Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.