Gündem Sahte profesörün tepki çeken Erdoğan paylaşımının ardından İstanbul Üniversitesinden açıklama Böyle bir öğretim üyemiz yok
YEREL GÜNDEM

Sahte profesörün tepki çeken Erdoğan paylaşımının ardından İstanbul Üniversitesi'nden açıklama: Böyle bir öğretim üyemiz yok

Twitter'da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesör olduğunu öne süren 'Sümeyye Akkuş' isimli Twitter kullanıcısı "Allah'ın yeryüzündeki elçisi Erdoğan'dır" mesajı paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden açıklama geldi. İÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan paylaşımda, "Prof. Dr. Sümeyye Akkuş isim ve ünvanlı bir öğretim üyemiz bulunmamaktadır. Üniversitemizin ve fakültemizin ismi kullanılarak sahte bir hesap açılmış ve uygunsuz beyanlarda bulunulmuştur. Konuyla ilgili gerekli hukuki işlem başlatılacaktır" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahte profesörün tepki çeken Erdoğan paylaşımının ardından İstanbul Üniversitesinden açıklama: Böyle bir öğretim üyemiz yok
İÜ İlahiyat Fakültesi

Sosyal medya platformu Twitter'da, 'Prof. Sümeyye Akkuş' adını kullanan bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. 'Sümeyye Akkuş' isimli kullanıcı, yaptığı paylaşımda "Allah'ın şu anda yeryüzündeki elçisi kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

'Prof. Sümeyye Akkuş' isimli kullanıcının dışında başka hesaplar da benzer ifadelerle paylaşım yaptı.

Söz konusu Twitter kullanıcısı tepki çeken ve şikayet edilen paylaşımını daha sonra silip şu açıklamayı yaptı:

"Halife anlamında yazdığım bir tweet'i alip nerelere getirdiniz ama sizin derdiniz başka bunu biliyoruz ve ne yaparsanız yapın liderimizi İslam'ın halifesi yapacağız başaramayacaksınız"

Tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, fakültenin Sümeyye Akkuş isimli bir öğretim üyesinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. Sümeyye Akkuş isim ve ünvanlı bir öğretim üyesi bulunmamaktadır.

Üniversitemizin ve fakültemizin ismi kullanılarak sahte bir hesap açılmış ve uygunsuz beyanlarda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili gerekli hukuki işlem başlatılacak, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı"

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