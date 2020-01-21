Gündem Sahte zeytinyağlarını vatandaşa yedirmişler 70 litresi ele geçirildi
İZMİR

İzmir haberleri: Sahte zeytinyağlarını vatandaşa yedirmişler!

Sahte zeytinyağlarını vatandaşa yedirmişler: 70 litresi ele geçirildi

İzmir’in Tire ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, özel yapılan zeytinyağlarına imha edilmek üzere el konuldu. Öte yandan, labaratuvardan gelecek sonuçlara göre iki kişi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Ele geçirilen yağlar, içlerinden numune alınmak ve imha edilmek üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Ele geçirilen yağlar, içlerinden numune alınmak ve imha edilmek üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Bu kadarına da pes dedirten olay, Tire’de yaşandı. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır takip ettiği sahte zeytinyağı üreten kişilere yönelik harekete geçti. Sahte zeytinyağı satıcılarının kullandığı aracı belirleyen zabıta ekipleri, aracı askerlik şubesi önünde durdurmak istedi.

En sağlıklı zeytinyağı hangisi?
HAYAT
En sağlıklı zeytinyağı hangisi?

Şahısların, çevre ilçelerde de aynı yöntemle zeytinyağı satmaya çalıştığı tespit edildi.

Özel renklendirici kullanmışlar

Zabıta ekiplerinden kaçan araç, polisin de destek verdiği bir operasyon ile Cumhuriyet Meydanı’nda yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada, içinde karışımlı muhteviyatı olan, özel renklendiricili yaklaşık 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen yağlar, içlerinden numune alınmak ve imha edilmek üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Şahısların, çevre ilçelerde de aynı yöntemle zeytinyağı satmaya çalıştığı tespit edildi. Öte yandan, labaratuvardan gelecek sonuçlara göre iki kişi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
OYNAT 01:58
Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
İşte hakiki zeytinyağı ile sahtesini ayırt etmenin en kolay yolu.
Yaralılar Türkiyede

Yaralılar Türkiye'de

3'ü Türk 9 kişinin tedavisi Ankara'da devam edecek.
Rus jetleri İdlibi vurdu

Rus jetleri İdlib'i vurdu

İdlib'de düzenlenen saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
2 milyon lirayı geçti

2 milyon lirayı geçti

İ​stanbul'da 'taksi plakası' borsası: Önemli karar alındı.
Taslak metin<br>ortaya çıktı

Taslak metin
ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.
Kupada <br>büyük sürpriz

Kupada
büyük sürpriz

​2. Lig ekibi Kırklarelispor Başakşehir'i eledi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuz'dan<br> yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.

Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

"​Bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli."
Maaşımızı<br>devlet ödesin!

Maaşımızı
devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.
Biyolojik savunma<br>yatırımı güçlenmeli

Biyolojik savunma
yatırımı güçlenmeli

Gizemli virüs yayılıyor: Türkiye'nin atması gereken adımlar var.
Formayı giydi

Formayı giydi

Bilal Başacıkoğlu'nun maliyeti belli oldu.
Türkiye uzun süre<br>bu olayı konuşmuştu

Türkiye uzun süre
bu olayı konuşmuştu

​MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü.
İki takıma gitmem

İki takıma gitmem

​Rıza Çalımbay'dan dikkati çeken cevap.
Altın için tarihi parçaladılar

Altın için tarihi parçaladılar

​Defineciler kaya kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.