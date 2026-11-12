'Şaibeli kurultay' davası ertelendi

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Baki Aydöner ve Erkan Aydın ile taraf avukatları katıldı. Dosyaya gelen evrakı okuyan hâkim, mütalaaya karşı savunma için sanıklara söz verdi. Sanıklar Aydöner ve Aydın savunma yaptı. Bazı sanık avukatları da mazeret dilekçeleri nedeniyle duruşmaya katılamadıklarını belirterek son savunmalarını yapmak için süre talep etti. Cumhuriyet savcısı, önceki celsede mütalaasını açıkladığını hatırlatarak bu talebin reddedilmesini istedi. Ara kararını açıklayan hâkim, avukatların mazeretlerini kabul etti.
Hâkim, dosyanın geldiği aşama ve yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla ileride sunulacak mazeretlerin kabul edilmeyeceğini bildirerek duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.
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