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İSTANBUL

Şaka gibi: Ne çağrıları ne salgını umursuyorlar

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, İstanbul Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk gününde çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının çiğnendiği görüldü.

Haber Merkezi DHA
Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.
Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı.

Ancak yasağın ilk gününde İstanbul Avcılar'da kurallara uyulmadı. Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekti.

Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

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