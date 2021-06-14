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SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden esnafa çay ve fatura desteği

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni destek paketi açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları için yaklaşık 40 tonluk çay desteği veriyoruz. 2 bin 42 esnafımıza birer çuval çay desteğinde bulunacağız. Yine 356 oto galericimize ve 726 emlakçımıza 500 lira değerinde su faturası desteği vereceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden esnafa çay ve fatura desteği
Arşiv

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haziran ayı meclis toplantısına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte yürütülen projelerden SGK Köprülü Kavşağı, yeni otoban girişi, İmam Hatip Okulu, meydan ile cadde yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, esnafa yeni destek paketi açıkladı.

"Anadolu Otoyolu ile olan bağlantı ikiye çıkıyor"

Yüce, toplantıda yaptığı konuşmada, sürücülerin D-100, Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak Pekşenler yeni otoban giriş-çıkışı için proje kabulü ve ihale sürecinin bittiğini ifade etti.

Yapılacak yeni yol ile D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantı sağlayacaklarını ve kentin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceklerini belirten Yüce, "Sakarya, depremle yaşayan bir şehir. Şehrimizin ülkemizin geri kalanıyla olan bağlantısını Anadolu Otoyolu üzerinden sağlıyoruz. Allah korusun acil bir durum anında bu otoyola ulaşımımızı sağlayan bağlantı yollarında ciddi yoğunluklar meydana gelebilir. Bu proje sonrası açılacak yeni gişeler ile Anadolu Otoyolu ile olan bağlantı sayımızı ikiye çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Esnafa desteğin detayları netleşti

Yüce, salgın döneminde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf için 15 milyon lira değerinde "Esnaf Destek Paketi" açıkladıklarını anımsattı.

Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde de iş yerlerini açan esnafa destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yüce, "Devletin sağladığı destek ve hibelerin yanında faaliyetlerine başlayan kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları için yaklaşık 40 tonluk çay desteği veriyoruz. 2 bin 42 esnafımıza birer çuval çay desteğinde bulunacağız. Yine 356 oto galericimize ve 726 emlakçımıza 500 lira değerinde su faturası desteği vereceğiz. Konunun detaylarını inşallah önümüzdeki günlerde paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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