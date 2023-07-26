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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tatilcilere uyarı: Dalga boyu bir metreyi bulacak sahillere kırmızı bayrak çekilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki tatilcilere hayati bir uyarıda bulundu. Yapılan basın açıklamasında önümüzdeki üç gün boyunca RİP akıntısının etkili olmasının beklendiği ve Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında ayrıca yarın dalga boyunun bir metreyi aşmasının beklendiği de ifade edildi.

18:22 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karadeniz sahillerinde yarından itibaren riskli bir sistemin etkili olması bekleniyor.

Karadeniz sahillerinde yarından itibaren riskli bir sistemin etkili olması bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de önümüzdeki üç günde RİP akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı ve tatilcileri uyardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz sahillerinde yarından itibaren riskli bir sistemin etkili olması bekleniyor. Günübirlik tatilciler ve Türkiye'nin dört bir yanından sahillerimize gelecek olan vatandaşlarımızı, 27 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar (perşembe, cuma, cumartesi) hava koşulları denizdeki durumun tehlikeli bir hal almasına neden olabilir. Özellikle 27 Temmuz Perşembe günü dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli RİP akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehir'imiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi.



#Sakarya
#Büyükşehir Belediyesi
#Tatilciler
#Uyarı
#RİP Akıntısı
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