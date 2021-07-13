Otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Kaza, D-650 karayolunun Karasu ilçesi Limandere Mahallesi kavşağında meydana geldi.
TRAKTÖR İKİYE AYRILDI
Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Melek Y. idaresindeki 34 PF 9641 plakalı otomobil ile Limandere Köyü iç yolundan Limadere Mahallesi’ne giden Ali Y. idaresindeki 54 HT897 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrıldı, otomobil ise çarpışmanın sonrasında refüjde durabildi. Kazada traktör sürücüsü Ali Y. yaralandı.
TRAKTÖR SÜRÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu öğrenilen Ali Y., Sakarya’da bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.