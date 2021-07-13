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SAKARYA

Otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil ile çarpışan traktör iki ayrılıp, takla attı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Sakarya haber: Otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı
Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrıldı

Kaza, D-650 karayolunun Karasu ilçesi Limandere Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Kazada traktör sürücüsü Ali Y. yaralandı.
Kazada traktör sürücüsü Ali Y. yaralandı.

TRAKTÖR İKİYE AYRILDI

Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Melek Y. idaresindeki 34 PF 9641 plakalı otomobil ile Limandere Köyü iç yolundan Limadere Mahallesi’ne giden Ali Y. idaresindeki 54 HT897 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrıldı, otomobil ise çarpışmanın sonrasında refüjde durabildi. Kazada traktör sürücüsü Ali Y. yaralandı.

Kaza şans eseri ucuz atlatıldı.
Kaza şans eseri ucuz atlatıldı.

TRAKTÖR SÜRÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu öğrenilen Ali Y., Sakarya’da bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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