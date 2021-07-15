Gündem Sakaryada kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı
SAKARYA

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aynı istikamette giden tıra ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Sakarya haberleri: Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı
Dacia marka otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Karapürçek girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BUF 801 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

Dacia marka otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.
Dacia marka otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, 2 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Dacia marka otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.
Dacia marka otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
GÜNDEM
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kiralık araçla balıkçı teknelerinin üstüne uçtu
FOTOĞRAF 7
Title
Kiraladığı 34 CFZ 090 plakalı araç ile eğlence mekanından ayrılan A.B. tali yoldan ana yola çıkmak isterken gaza fazla yüklenince önce kaldırıma ardından ahşap korkuluklara çarpıp azmağa uçtu.
Title
Balıkçı teknelerinin üzerine düşen araç daha sonra suya gömüldü. Kendi imkanlarıyla otomobilden yara almadan çıkan sürücüyü görenler kaza yerine geldi.
Title
Polis ekipleri çevre güvenliği alarak 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kaza yerinde trafik polislerinin yaptığı incelemede sürücü A.B.'nin 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilerek ehliyetine 6 ay el konulup 1139 lira para cezası kesildi.
Title
Alkollü çıkan sürücü trafik polislerine “Nasıl oldu anlamadım” dedi. İtfaiye ekipleri özel çekici yardımıyla kullanılamaz hale gelen kiralık aracı dereden çıkartarak polis otoparkına götürdü.
Title
Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sızan akaryakıt ve hasar gören 4 metrelik 3 balıkçı teknesi ile ilgili tutanak tuttu. İfadesi alınan sürücü işlemleri ardından serbest bırakıldı.
Title
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Title
Kiralık araçla balıkçı teknelerinin üstüne uçtu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alkollü sürücü kullandığı kiralık araçla balıkçı teknelerinin bulunduğu azmağa düştü. Yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü A.B.(42) yapılan ölçümde 1,33 promil alkollü çıkarken, polislere “Nasıl olduğunu anlamadım” dedi.


Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.